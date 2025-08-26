Mersin’de 55 ekip 154 polisin katılımıyla şehirdeki günübirlik evler ve kiralık araç firmaları tek tek denetlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube koordinesinde, şehir genelinde 55 ekip 154 personelin katılımıyla günübirlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde 219 kiralık araç firması ile 147 günübirlik tesise bağlı 420 adet günübirlik kiralanan ev kontrol edildi. Denetimlerde bir şahsa ’günübirlik konaklama tesisine anlık veri göndermemek’ fiilinin tekrarından dolayı kapama mühürleme ile ruhsat iptali için işlem başlatıldı.

Ekiplerin denetimlerinin kararlılıkla süreceği bildirildi.