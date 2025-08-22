Yeni sezon öncesi kamuoyuna seslenen Yeni Mersin İdman Yurdu Başkanı Servet Özdemir, kulübün kararlılığını vurguladı. Özdemir, “Asırlık çınarımız sahipsiz değil, en kısa sürede eksiklerimizi giderip takımımızı lige hazır hale getireceğiz” dedi.

“Daha Güçlü Bir Şekilde Yola Devam”

Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri ve taraftarlarla birlikte kenetlendiklerini belirten Özdemir, “Büyüklerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda, görevimize kaldığımız yerden daha kararlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Transferlerde Seferberlik

Kulübün hedeflerine ulaşması için hızlı adımlar atacaklarını vurgulayan Özdemir, “Kayıp zamanı telafi edecek, transfer çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız. Yeni Mersin İdman Yurdu’nu sahada lige en hazır şekilde çıkarmak için seferberlik ilan ettik” dedi.

Taraftara Teşekkür ve Çağrı

Taraftarların desteğine özel olarak teşekkür eden Özdemir, “Sabırla ve sağduyuyla yanımızda duran tüm taraftarlarımıza minnettarız. Hep birlikte, özlenen Yeni Mersin İdman Yurdu’nu yeniden inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Mesajını güçlü bir çağrı ile tamamlayan Özdemir, “Haydi Mersin! Bu şehrin asırlık çınarı sahaya güçlü dönüyor. Yeni Mersin İdman Yurdu’na sahip çıkma zamanı!” dedi.