Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek amacıyla Silifke’ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Silifke İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden Durmuş, kurum çalışanlarıyla bir araya gelerek güncel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğitim kurumlarında yapılacak hazırlıkları detaylı bir şekilde inceleyen Durmuş, yeni eğitim-öğretim yılının sorunsuz başlaması için tüm hazırlıkların zamanında tamamlanmasının önemini vurguladı.

Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik her aşamada titizlikle çalışılması gerektiğini belirten Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimdeki başarı, ancak öğretmenlerimizden yöneticilerimize, öğrencilerimizden velilerimize kadar tüm eğitim paydaşlarının ortak çabasıyla mümkün olur. Bu sinerjiyi sağlamak en önemli hedeflerimizden biri."

Nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Silifke İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanları, Durmuş’un desteklerinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyarette İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Üzer eşlik etti.