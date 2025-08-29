Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8’e düşerken, işsiz sayısı 164 bin kişi azaldı. İstihdam oranı yüzde 49,1, işgücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 29 Ağustos 2025’te yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Temmuz 2025’te 15 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişiye geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puan düşüşle yüzde 8,0 seviyesine indi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 olarak tahmin edildi.

İstihdam ve İşgücü Verileriİstihdam edilenlerin sayısı Temmuz 2025’te 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı, ancak istihdam oranı yüzde 49,1’de sabit kaldı.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşgücü, bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi olurken, işgücüne katılma oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 53,3’e geriledi.

İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15,0’e düştü. Genç erkeklerde bu oran yüzde 11,3, genç kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama çalışma süresi ise 1,2 saat artarak 42,6 saate yükseldi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 29,6’ya geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,1, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 19,9 olarak tahmin edildi.