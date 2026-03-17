Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kiremithane Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında Mersin Valisi Atilla Toros ile Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Akdeniz Belediyesi tarafından tarihi Hadra Hamamı Sokağında düzenlenen programa yüzlerce mahalle sakininin yanı sıra kent protokolü de katıldı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedildiği programda dayanışma ve paylaşma kültürü ön plana çıktı.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Vali Toros ve Başkan Vekili Şener, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayı ve Kadir Gecesini tebrik etti. Samimi görüntülerin oluştuğu programda devlet ile vatandaşın iç içe olduğu bir tablo sergilendi.

Program kapsamında Vali Toros ve Başkan Vekili Şener, kazan başına geçerek vatandaşlara yemek dağıtımına da destek verdi. Bu jest, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı.

İftar programına ayrıca ilçe protokolü, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin'de düzenlenen iftar buluşması, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.