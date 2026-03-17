Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonuyla çalışmalarını sürdüren belediye, bayram süresince vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm birimleriyle sahada olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; ulaşım, mezarlık hizmetleri, temizlik, zabıta, itfaiye ve MESKİ başta olmak üzere ilgili tüm ekipleriyle bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Olası aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla ekipler teyakkuz halinde görev yapacak.

Toplu ulaşım bayram boyunca ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak. 20 Mart saat 00.01 ile 22 Mart saat 23.59 tarihleri arasında kent genelinde toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmesi için ücretsiz mezarlık servisleri de devreye alınacak. 19-20 Mart tarihlerinde merkezde Makine İkmalden hareket edecek servisler, Akbelen ve Güneykent mezarlıkları güzergahında saat başı seferler düzenleyecek.

Tarsus'ta da Makam Camiden başlayarak Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlığı güzergahında ring seferleri yapılacak. Ayrıca Mersin Üniversitesi ile Çiftlikköy Mezarlığı arasında da belirli saatlerde ring seferleri gerçekleştirilecek.

Mezarlıklar ve ibadethaneler bayrama hazır

Büyükşehir ekipleri, bayram öncesinde kent genelindeki cami, cemevi ve kiliselerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları yapılırken, ziyaretler sırasında vatandaşlara su ikramında bulunulacak.

Çocuklara bayram şekeri dağıtılacak

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arife gününde dezavantajlı mahallelerde çocuklara bayram şekeri dağıtımı yapılacak.

Zabıta ekipleri bayram süresince kent genelinde denetimlerini sürdürürken, itfaiye ekipleri de olası yangın ve kazalara karşı hazır bekleyecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri ise cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını yoğunlaştırarak bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek.

Alo 185 ve Teksin bayramda da aktif

Vatandaşların talep ve şikayetlerini iletebileceği Alo 185 Teksin Mersin İletişim Merkezi, bayram boyunca da 7 gün 24 saat hizmet sunmaya devam edecek.

MESKİ Genel Müdürlüğü de bayram süresince oluşabilecek arızalara anında müdahale edebilmek için nöbetçi ekipler oluşturdu. Altyapı hizmetlerinin aksamaması için ekipler 7/24 görev yapacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Mersinlilerin bayramı huzur, güven ve rahatlık içinde geçirmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.