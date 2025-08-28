İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisiyle Ankara’da bir araya gelerek 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konularını ele aldı.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla Ankara’da önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun uygulanması, asayiş ve trafik konuları masaya yatırıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “30 büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerine yer veriken, sokak hayvanlarının korunması, bakımevlerinin durumu, asayişin sağlanması ve trafik güvenliğine yönelik mevcut çalışmalar ile gelecekteki adımlar değerlendirildiği kaydedildi.