Mersin’de birçok birimin eş zamanlı ortaklaşa yaptığı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 21’i kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Siber Suçlar ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik ortak çalışma yapıldı. Yapılan takip ve titiz araştırmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Birçok adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti, nitelikli dolandırıcılık, silahlı ve çeşitli suçlardan arama ile yakalama kararı bulunan 56 kişi gözaltına alındı. Yakalananlardan 21’inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 şahıs emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Öte yandan, diğer şahısların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.