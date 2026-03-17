Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden fabrika işçilerinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.