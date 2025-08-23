Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kamu işvereninin uzlaşmaz tutumu nedeniyle görüşmelerin tıkanmasına rağmen 58 madde üzerinde anlaşma sağlandığını hatırlatan Yıldız, “Bizim sorumluluğumuz üyelerimize ve kamu görevlilerine karşıdır. Kimse bizden memuru meçhule bırakmamızı beklemesin” dedi.

“58 Madde Belirsizliğe Mahkum Edilemez”

Hakem Kurulu sürecine yönelik tartışmalara da değinen Yıldız, “Hakeme üye göndermeyin” çağrılarına sert tepki gösterdi.

Yıldız, “Uzlaşılan 58 madde, şube müdüründen mühendise, uzmanlardan yardımcı hizmetler sınıfına kadar birçok unvan için kazanımlar içeriyor. Hakeme üye vermemek bu kazanımların yok sayılması demektir. Biz buna izin veremeyiz” diye konuştu.

“Sendikacılığı Kimse Bize Öğretmesin”

Sendikal sorumluluklarının bilincinde olduklarını ifade eden Yıldız, “Biz meselelere tepkisellikle değil akıl ve mantıkla bakıyoruz. Kimse bize sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkmasın. Memurun haklarını siyasi ya da sendikal çıkarlara kurban etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni Sendika Yasası Şart”

Mevcut sendika yasasının sürecin en büyük sorunu olduğunu dile getiren Yıldız, “Çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık da tarafsız bir hakem kararı da mümkün değildir. Öncelikli olarak yeni bir sendika yasasının çıkarılması gerekiyor” dedi.

Memur-Sen’in her koşulda kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini savunmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldız, “Kimse bizden memuru meçhule bırakan yolu seçmemizi beklemesin” sözleriyle açıklamasını tamamladı.