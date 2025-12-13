Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Emim Levent Türkili, 13 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 586 Sıra No’lu Tebliğin, mali müşavirlik mesleğinin yetki alanını fiilen devreden ve mesleğin bağımsız yapısını zedeleyen son derece sakıncalı bir düzenleme olduğunu söyledi.

Tebliğin yalnızca teknik bir mevzuat değişikliği olmadığını vurgulayan Türkili, düzenlemenin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun ruhuna açıkça aykırı olduğunu ifade etti.

“Mesleğimiz adına derin bir hayal kırıklığı yaşıyoruz”

Başkan Türkili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mali müşavirliğin yetkisi devredilemez. Mesleki yetki, kişisel bir imtiyaz değil; kamusal sorumluluk ve hukuki sorumlulukla birlikte tanımlanmış bir görevdir. Bu yetkinin başka alanlara devredilmesi, mesleğin varlık sebebini ortadan kaldırır. Maalesef yine bir gece uykularımız kaçtı. Mesleğimiz adına derin bir hayal kırıklığı içindeyiz.”

“Haksız rekabetin önü açılıyor, kamusal güven zedeleniyor”

586 Sıra No’lu Tebliğ’in;

Mesleki yetkilerin fiilen devrine yol açtığını,

Haksız rekabeti kurumsallaştırdığını,

Muhasebe ve mali raporlama hizmetlerini zayıflattığını,

Vergi sisteminde kamusal güveni riske attığını,

Mali müşavirlik mesleğini görmezden geldiğini

belirten Türkili, bu düzenlemenin uzun vadede hem meslek mensuplarını hem de kamu mali disiplinini olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

“Bu yalnızca mali müşavirlerin değil, toplumun sorunudur”

Türkili, mali müşavirlerin vergi sisteminin sağlıklı işlemesinde kritik bir rol üstlendiğini hatırlatarak, yapılan düzenlemenin kamu yararını zedeleyen sonuçlar doğuracağını ifade etti:

“Mali müşavirler, yalnızca mükellefin değil, devletin de güvencesidir. Yetkisi budanan, bağımsızlığı zayıflatılan bir meslek yapısı; denetimsizliğe, kayıt dışılığa ve kamu zararına yol açar. Bu nedenle mesele yalnızca meslek mensuplarının değil, toplumun tamamının meselesidir.”

“Geri çekilmeli, yeniden değerlendirilmelidir”

Mersin SMMMO Başkanı Türkili, serbest muhasebeci mali müşavirler olarak bu düzenlemeyi kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayarak, ilgili maddelerin yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Türkili, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Mesleğe yönelik bu tür müdahalelerin geri çekilmesi, 3568 sayılı Kanun’un ruhuna uygun, mesleğin hukuki sınırlarını ve bağımsız yapısını koruyan bir düzenlemenin yapılması hem meslek mensupları hem de kamu yararı açısından zorunludur.”