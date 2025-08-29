Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nda başarılı olarak hayallerindeki bölümlere yerleşti. Bu yıl bin 554 öğrenci tıp, diş hekimliği, hukuk, mühendislik, eğitim ve psikoloji bölümlerine girmeye hak kazandı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri kalitesini bir kez daha kanıtladı. Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinde eğitim gören yüzlerce öğrenci, aldıkları kaliteli eğitimle girdikleri Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’nda başarılı olarak hayalini kurdukları bölümlere girmeye hak kazandı. Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde sınava hazırlık sürecini geçiren öğrenciler, rehberlik hizmetlerinden sosyal etkinliklere, birebir etütlerden deneme sınavlarına kadar kendilerine verilen ilginin karşılığını yüksek puanlarla, iyi bölümlere yerleşerek gösterdi. 62 tıp, 23 diş hekimliği, 19 hukuk, 180 mühendislik, 99 eğitim fakültesi, 16 psikoloji olmak üzere toplam bin 554 öğrenci lisans ve önlisans bölümlerine girmeye hak kazanırken, aileleri de onların mutluluklarına ortak oldu.

Öteyandan Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde yeni eğitim dönemi öncesinde de tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

"Öğrencilerimizin üniversiteli olmasının heyecanını paylaşıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Kurs Merkezi Sorumlusu Feyyaz Aslanpençe, öğrencilerini üniversiteli yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti. Aslantepe, "Bu yıl kurs merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin üniversiteli olmasının heyecanını paylaşıyoruz. Elde edilen başarılar, Tarsus’tan Anamur’a kadar tüm kurs merkezlerimizi mutlu etti. Akademik desteğin yanı sıra rehberlik, sosyal etkinlikler, bilgi yarışmaları gibi öğrencilerimizi birçok alanda da destekledik. Hazırlık sürecinde ailelerimizin her zaman yanında olduk. Şimdi ailelerimize olan desteğimizi sınav sonrasında da devam ettireceğiz. Başvuruları yakında başlayacak olan öğrenim yardımıyla ailelerimize ekonomik desteğimizi tekrardan sağlamış olacağız"dedi.

Sunulan hizmetin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vizyonu ile hayata geçirildiğine dikkat çeken Aslanpençe, "Bir yıl boyunca öğrencilerimize çok büyük destek sağladık. Öğretmenlerimiz çok özverili bir şekilde çalıştı. Özellikle rehber öğretmenleri işbirliği içerisinde süreci çok iyi yönetti öğrencilerimiz. Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin vizyonundan çıkmayarak, sosyal belediyecilik anlayışını, sosyal dershanecilik anlayışıyla bütün öğrencilerimize, velilerimize aynı oranda sunmaya devam ediyoruz"diye konuştu.