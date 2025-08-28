Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1 Eylül itibarıyla MHRS üzerinden Yozgat ve Pamukkale üniversite hastanelerinden randevu alınabileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden üniversite hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin desteğiyle üniversite hastanelerinin bir kısmından MHRS aracılığıyla randevu alınabileceğini belirtti. Pilot uygulama kapsamında, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerinde 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren MHRS üzerinden randevu verilmeye başlanacak.

Yeni uygulamanın, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması ve üniversite hastanelerinin daha etkin kullanılmasını sağlaması hedefleniyor.

