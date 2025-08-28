Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska ve Vaşington’daki diplomatik temasları yakından takip ettiklerini belirterek, savaşın kalıcı bir barışla sonlanması için Türkiye’nin çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, iki taraf arasındaki müzakerelerin güçlendirilerek sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin sonunda Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

