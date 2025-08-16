Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yıl boyunca sürdürülen ücretsiz futbol kursları, yaz tatilinde de çocuklardan yoğun ilgi görüyor. 7-14 yaş arası çocukların katıldığı kurslarda geleceğin futbolcuları yetişiyor.

Macit Özcan Spor Tesislerinde düzenlenen kurslara kontenjan durumuna göre yıl boyunca öğrenci kabul ediliyor. Yaz aylarında hafta içi 5 gün gerçekleştirilen antrenmanlar, okulların açılmasıyla hafta sonları devam ediyor. Çocuklar, hem spor yapma alışkanlığı kazanıyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde futbol antrenörlüğü yapan Yalçın Günay, kursların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Kurslarımızı ücretsiz olarak veriyoruz. Burada verdiğimiz eğitimlerle gençleri hayata hazırlıyoruz. Bilgisayar başında vakit geçirmelerindense burada spor yapmalarını sağlıyoruz. Yetenekli çocuklarımızı Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne yönlendiriyoruz. 14 yaşından sonra gelecek vaat edenleri ise diğer kulüplere göndererek önlerini açıyoruz" dedi.

Kursa katılan çocuklar da antrenmanlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, veliler ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Velilerden Bilgen Çakaroğlu, "Daha önce özel kulüpteydik, maliyet yüksek olduğu için bırakmak zorunda kaldık. Burada ücretsiz ve haftada 5 gün eğitim veriliyor. Çocuklar çok fayda sağlıyor" diye konuştu.

Velilerden Eda Kaplan Ergüzeloğlu ise oğlunun gelişimine katkı sağlayan kurslardan memnun olduklarını belirterek, "Belediyemizin böyle bir etkinliği olduğunu öğrendik, katıldık. Futbolun yanı sıra havuz kursuna da yöneldik. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.