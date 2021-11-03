ENGELLİLERE "ENGEL OLMA"

Mersin’de engelliler için ayrılan alana park eden araçlara yönelik uygulamalara devam ediliyor. ’Engel olma’ sloganıyla başlatılan çalışmalarda, farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla il genelinde ’engel olma’ sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Son olarak başta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olmak üzere çeşitli yerlerde bulunan engelli park yerlerinde denetimler yapan ekipler, kurallara uymayan araçlara cezai işlem uygularken, vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıttı.