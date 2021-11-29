DEMİR'DEN YILIN ÖĞRETMENİNE MİLLİ DAVET

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir , Mersin'de yılın öğretmeni seçilen Nurşin Akman'ı ziyaret ederek tebrik etti ve Türkiye - İsrail Milli Maçına davet etti.

Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir , Mersin'de 2021 yılının öğretmeni seçilen ve Ankara'da Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmenler günü programlarında Mersin'i temsil eden , Toroslar İlçesi Yusuf Bayık İlkokulu Müdür Yardımcısı Nurşin Akman'ı ziyaret ederek tebrik etti ve Milli maça davet etti.

İl Müdürü Demir , Nurşin Akman'a Milli Takım forması armağan ederek , 30 Kasım Salı günü Mersin Şehir Stadında oynanacak olan , Türkiye -İsrail 2023 Dünya Kupası Elemeleri Kadınlar Futbol maçına davet etti. Hediye ve davet için İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir'e nezaketinden ve ilgisinden dolayı teşekkür eden Akman , Türk Milli Kadınlar Futbol takımımızı bu özel gününde tüm Mersin olarak yalnız bırakmayacağız , ben de tüm Mersinliler gibi Ay Yıldızlı formam ile Mersin Şehir Stadında Milli Kadın Futbol takımımızın yanında olacağım dedi.Akman Tüm Mersinlileri bir kez daha maça davet etti.