BAŞKAN SEÇER MOBİL MUTFAK TIRINDA YEMEK DAĞITTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirterek, "Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Biz hizmetlerimizi yapalım, biz vatandaşın parasını ne çalalım ne çaldıralım ne de israf edelim. Memleketin fakirliği bana göre bu işlerden oluyor" dedi.

Başkan Seçer, Mut ilçesinde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunları dinleyip, taleplere yanıt verdi. Başkan Seçer’in ilk durağı Gülnar Zeyne yol ayrımında yer alan Kurtsuyu Hali oldu. Halde mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, sorunları ve talepleri dinledi. “Çalışacağız, üreteceğiz. Üreteceğiz ki kimseye muhtaç olmayacağız” diyen Seçer, Mut’un verimli topraklar üzerine kurulu bir ilçe olduğunu, en kaliteli kayısının, en değerli zeytinin Mut’ta yetiştiğini söyledi.

Mut’a, Tarsus’a, Anamur’a, Mersin merkezde kuzeydeki mahallelere de ovadaki, güneydeki mahallelere de gittiğini anlatan Seçer, “Farklı kültürlerin yaşadığı her yere, inanın her biri benim en değerli vatandaşım olarak gidiyorum, ayrımcılık yapmadan. Mutlu, huzurlu, kardeşçe yaşamak için birbirimizi saymak, sevmek zorundayız” diye konuştu. Göreve başladıkları günden bugüne kadar önemli mesafeler alındığını dile getiren Seçer, Mersin’in her köşesinde yaptıkları yol, sosyal hizmetler, tarım destekleri, altyapı, su ve kanalizasyon şebekesi gibi tüm işlerin kaliteli işler olduğundan bahsetti. Başkan Seçer, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri aldıktan sonra ’Teksin’ uygulaması hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Seçer, “İster Whatsapp’tan, ister ’Alo 185’ten oraya bildirdiğiniz her şikayet benim önüme geliyor. Hiçbir yere kaçamaz. Bir hata yapılıyorsa, bir eksik yapılıyorsa, bir yanlış yapılıyorsa, ha ’Alo 185’i aramışsınız ha beni aramışsınız" ifadelerini kullandı.

“Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız”

Ardından Kemenli Mahalle Meydanında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Seçer, davul-zurna ile karşılandı. Vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için gece-gündüz çalıştıklarını vurgulayan Seçer, “Bugün buradayım, dün de buradaydım, yarın da burada olacağız. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Biz hizmetlerimizi yapalım, biz vatandaşın parasını ne çalalım ne çaldıralım ne de israf edelim. Memleketin fakirliği bana göre bu işlerden oluyor. Ya paramız çalınıyor ya israf oluyor çünkü yanlış yatırımlar yapılıyor. Gereksiz yerlere gereksiz paralar harcandığı da oluyor. İşte eğer bu hataları yapmazsak çok güzel hizmetler yaparız, yapıyoruz da. 3 yıldır borç para alabiliyor muyuz? Meclisi izliyorsunuz, meclisi izleyin. Bana oy verin, vermeyin ama vicdan sahibi olun” şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, Mut ziyaretinde Mut Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile de bir araya geldi. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Seçer, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar, elektrik faturalarındaki ve hammadde fiyatlarındaki artışın esnafın sıkıntılı günler yaşamasına sebep olduğunu söyledi.

Mut Deresi ıslah edilecek

Başkan Seçer, Mut Deresinin ıslah edilerek yapılması planlanan alan için projenin tamamlandığını belirtirken, “İnsanların çocuklarıyla vakit geçirebileceği park alanları, çay içebilecekleri, piknik yapabilecekleri alanların olması gerekir. Biz bu talebi gördük ve bunu da yapma sözü vermiştik. Şu anda projesini de bitirdi arkadaşlar. İmarda bir değişiklik yapmamız gerekiyor mecliste. Onu bir ay içerisinde tamamlayacaklar, bitirecekler ve ihalesine çıkacaklar. Bu yıl içerisinde çalışmasını başlatıp, Allah kısmet ederse 2023’te de vatandaşlarımızın vakit geçireceği böyle güzel bir alan yapmak istiyoruz” diye konuştu. Son araç alımlarında Mut’a gönderdikleri itfaiye araçları, MESKİ projeleri ve tarımsal desteklerden bahseden Başkan Seçer, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu desteklerimiz devam edecek” dedi.

Toplantı Çınaraltı Parkı’nda devam etti

Başkan Seçer, Mut Küçük Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen esnaf toplantısının ardından ise merkezde yer alan Çınaraltı Parkı’nda halk toplantısı yaptı. Mut’ta ’Mobil Mutfak Tırı’nda günün menüsünün kavurma pilav olduğunu belirten Başkan Seçer, yürüttükleri sosyal belediyecilik hizmetleriyle halkın her anında yanlarında olduklarını ifade etti. Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu hizmeti beğeniyor musunuz? 3,50 TL. ‘Tok açın halinden anlamaz’ diye bir söz var. Şimdi ben bu hizmetleri yapıyorum, bazı kendini bilmezler diyorlardı ki bana, ‘Ya Başkan bu çorbayla, yemekle belediyecilik olur mu?.’ Adamın aklı fikri belediye deyince imar, beton, yol, biraz rant, işe girmek, belediyeden geçinmek, ihale almak. Belediye deyince milletin aklına bu geliyor. Benim anlayışımda belediyecilik halkın her şeyinde olmak. Hastalığında olmak. Evde bakım hizmetleri Mut’a hizmet ediyor mu? Hastası olan ’Alo 185’i aradığı zaman koşullar, şartlar uygunsa, bakanı yoksa, bir rahatsızlığı varsa, yaşlı bir yurttaşımsa, kimsesizse, belediyesine ihtiyacı varsa bu belediye gidip onun evini temizliyor mu? Hastaysa, yarası varsa pansuman yapıyor mu? Belediye Başkanı halkın her şeyiyle uğraşacak. Üniversitede gençlerimiz okuyor mu? Çoğu Mersin’in dışında. Bir kısmı Mersin’de ama Mut’un dışında. Şimdi bir ana olarak onun ne yediğini, ne içtiğini, çamaşırını nasıl yıkadığını, nerede ders çalıştığını düşünüyorsunuz değil mi? Bir Belediye Başkanı ana gibi o çocukları düşünecek."

“Belediyecilik bu, insanlara dokunmak, insanlara hizmet etmek”

Kooperatiflerle iş birliği içerisinde olduklarını da söyleyen Seçer, üretim ihtiyacına göre alet-ekipman desteği verdiklerini söyledi. Seçer, “Tarım, bölgemizin en önemli rızık alanı, gelir alanı. Belediye olarak sadece yol değil, asfalt değil, tarımsal destek de yapacaksınız. İnsanların evlerine rızık götürmesine de katkı yapacaksınız. Biz kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Burada Taşhan’da kadın üreticilerimiz stantlar kuruyor. Kadınlarımız ekonomik hayata girsin. Bakın Mut’tan araçla Mersin’e üretici kadınlarımızı getiriyoruz. Orada üretici kadın pazarında ürünlerini satsın diye. Mut’un peynirini oraya getirsin pazarlasın diye. Gülnar’ın kavurgasını, Silifke’nin çileğini, Anamur’un muzunu getiriyor, iğne oyasını getiriyor Çamlıyayla’nın kadını orada satsın, evine rızık götürsün diye. Belediyecilik bu; insanlara dokunmak, insanlara hizmet etmek” ifadelerini kullandı.

’Mobil Mutfak Tırı’nda yemek dağıttı

Başkan Seçer, gezici olarak ilçeleri dolaşan ve Mut’ta bulunan ’Mobil Mutfak Tırı’ndan bütün vatandaşlara yemek dağıtırken, “Şimdi burada bizim mutfak tırımızı görüyorsunuz. Mutfak da faaliyete başlamış. Burada benimle beraber olan, bu nezaketi gösteren, buraya kadar gelen halkımıza; ‘bugün yemek ikramı benden olsun ama faturayı Vahap Seçer adına kesin’ dedim. Bugün yemekler benden” dedi.

Başkan Seçer’in son durağı ise Aşağıköselerli Mahallesi oldu. Aşağıköselerli Köy Meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Seçer, 2002 yılında şehit düşen Er Ömer Bıyıklı’nın ailesine de ziyarette bulundu.