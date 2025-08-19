Ankara’da hayatını kaybeden ‘Jrokez’ lakaplı genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin’de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.
Ankara’da ‘Jrokez’ lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran (26), 12’nci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Genç yayıncının cenazesi memleketi Mersin’e getirildikten sonra bugün Muğdat Camii’nde düzenlenen törenle, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında, dualarla toprağa verildi. Cenaze tabutu, Dalgakıran’ın tutkusunu simgeleyen Fenerbahçe bayrağıyla sarıldı.
Törene katılan sevenleri, Dalgakıran’ı son kez omuzlarında uğurlarken, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kaynak: İHA