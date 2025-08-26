Mersin Valiliği koordinesinde, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen ’Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı’nda, bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi ve alınması gereken yeni tedbirler ele alındı. Toplantıda, mücadelenin iyi bir takım çalışması gerektirdiğine dikkat çekilerek koordinasyonun önemi vurgulandı.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Hamit İzol, Yönetim Kurulu Üyesi İdris Üstemel’in yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, TEMA, ilçe oda ve borsalar, belediye başkanları, Kızılay ve kolluk kuvvetleri temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında bilgi veren Vali Toros, alınan tüm tedbirlerin artırılarak sürdürüldüğünü belirterek, "Tüm kurum ve kuruluşlar olarak bir aradayız ve bu bir takım oyunu. Kriz anlarının koordinasyonla yönetilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalı. Kurumlar talimat beklemeden kendi eylem planlarını hazırlamalı. İklim şartları nedeniyle risk süresi uzadı, tedbirlerimizi de buna göre uzatıyoruz" dedi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da yangınla mücadelede kullanılan envanter ve teknolojik sistemler hakkında bilgi vererek, "Sizlerin de vereceği destekle bu ekosistemi yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, iklim değişikliği nedeniyle yangın ve sel risklerinin arttığını vurgulayarak, "İklim değişiminin önüne geçemeyiz ama önleyici tedbirler almak zorundayız. Her vatandaşın sosyal sorumluluk bilinciyle duyarlı olması gerekiyor. Üniversiteler ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle çalıştay yaparak yol haritası belirleyebiliriz" diye konuştu.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise vatandaşların da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmesi için daha fazla bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini aktarması ve yangınla mücadele konusunda yapılacak yeni yatırımların paylaşılmasıyla sona erdi.