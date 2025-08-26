Mersin sınırlarında otoyolda biri otobüs üç aracın karıştığı kaza ucuz atlatıldı. Bir sürücünün şok geçirdiği kazada ölen veya yaralanan olmaması sevindirdi.

Kaza, Mersin-Adana Otoyolu’nda Tarsus-Pozantı arasında Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden otobüs, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçlarda bulunanları tedbir amaçlı kontrol etti. Kaza nedeniyle korkan ve şok geçiren bir sürücüye sağlık çalışanları müdahale etti.

Kaza nedeniyle trafik araçlar çekilene kadar kontrollü olarak sağlandı.