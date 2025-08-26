Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, görüntü kirliliğine yol açan ve kimi zaman sosyal sorunlara neden olan metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Bahçe Mahallesi 4608 Sokak’ta bulunan, sahiplerince terk edilmiş, zamanla harabeye dönerek tehlike arz eden 2 katlı iki ayrı binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım öncesinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri tarafından binaların boş olduğu tespit edilip çevre güvenliği sağlandı. Yıkım sırasında ise etrafa zarar verilmemesi için özen gösterilirken, oluşabilecek tozun önlenmesi amacıyla arazözlerle tazyikli su sıkıldı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, metruk yapılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Görsel kirlilik oluşturan, çökme riski taşıyan ve zaman zaman madde bağımlılarının mesken tuttuğu yapılarla ilgili gerek ekiplerimizin tespiti, gerekse vatandaşlarımızın talepleri üzerine gerekli yasal süreç tamamlandıktan sonra encümen kararıyla yıkım çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Yıkımın ardından ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık, belediye ekiplerince kamyonlarla mahalleden çıkarıldı. Mahalle sakinleri ise hem güvenlik hem de huzur açısından risk oluşturan yapıların yıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.