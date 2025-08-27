Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişe yönelik çalışmalar, alınan tedbirler, operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Buna göre, 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 586 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 126 bin 872 araç kontrol edilirken, bin 333 araç trafikten men edildi. Ayrıca 555 ticari taksi denetlendi.

’Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ kapsamında ise bin 979 kimlik kontrolü yapıldı, 6 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne gönderildi.

Vali Toros, Mersin’in huzuru ve güvenliği için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.