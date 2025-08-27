Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde mobilya ve tekstil atıklarındaki artış üzerine ’Çöp Taksi’ ekiplerinin devriye sayısını artırdı.

Son günlerde çöp konteynerlerinin yanına bırakılan koltuk, masa, sandalye gibi mobilyalar ile halı ve kumaş parçaları gibi atıkların çevre kirliliğine yol açması üzerine belediye harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki personel sayısı artırılırken, ’Çöp Taksi’ araçlarının da devriye sıklığı yükseltildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda görüntü kirliliğine yol açan atıkların kısa sürede toplanabilmesi için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi.

Akdeniz’de 65 mahalleden her gün yaklaşık 500 ton evsel atık toplandığını kaydeden yetkililer, özellikle mobilya ve tekstil türü atıklarda son dönemde hızlı bir artış yaşandığını, bu durumun hem çevre temizliğini hem de kent estetiğini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Başkan Vekili Şener’den çağrı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre temizliği konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Son günlerde mobilya, halı ve benzeri atıkların kontrolsüz şekilde sokağa bırakıldığını görüyoruz. Belediyemiz, Çöp Taksi ekiplerimizin devriye sayısını artırarak bu soruna anında müdahale ediyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, ev eşyası ve büyük hacimli atıkları gelişigüzel bırakmak yerine belediyemizle iletişime geçmeleridir. Daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevre için hepimize görev düşüyor" dedi.

Yetkililer, vatandaşların mobilya ve büyük hacimli ev atıklarını kaldırımlara bırakmak yerine belediyeye ait 336 65 83 numaralı telefona veya 0552 768 88 88 çağrı merkezine bildirmeleri halinde, bu tür atıkların kısa sürede toplanacağını kaydetti.