Eğitim-Bir-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın norm kadro fazlası öğretmenler için 2025 Ağustos–Eylül aylarında yapacağı resen atama uygulamasına tepki gösterdi. Yıldız, güncel normlar belirlenmeden yapılacak atamaların öğretmenler için mağduriyet doğuracağını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre, norm kadro fazlası öğretmenler önümüzdeki aylarda resen atanacak. Ancak Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız, bu sürecin büyük riskler barındırdığını söyledi.

“Öğretmenler mağdur edilebilir”

Son norm güncellemesinin 2024 Ekim ayında yapıldığını hatırlatan Yıldız, yeni güncelleme yapılmadan gerçekleştirilecek atamaların adil olmayacağını belirtti.

Yıldız, “Eğitim-öğretim yılı içerisinde normlar; öğrenci sayıları, ders saatleri ve branş ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler dikkate alınmadan yapılacak resen atamalar, öğretmenlerin mevcut okullarında ihtiyaç varken başka okullara gönderilmesine yol açar” dedi.

“Gerçek ihtiyaçlar tespit edilmeli”

Atamaların, Ekim ayında yapılacak norm güncellemelerinin ardından gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, “Önce güncel normlar tespit edilmeli, gerçek ihtiyaç belirlenmeli, ondan sonra atamalar yapılmalıdır. Böylece hem öğretmenlerin hak kaybı önlenir hem de okulların ihtiyaçları doğru şekilde karşılanır” diye konuştu.

“Sorunun takipçisi olacağız”

Eğitim-Bir-Sen olarak eğitim çalışanlarının sorunlarını her zaman gündeme taşıdıklarını vurgulayan Yıldız, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da eğitim çalışanlarının yanında olacak, yaşanan sorunları gündemde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.