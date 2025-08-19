Mersin’de ahırdan kaçarak sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Merkez Tece Mahallesi’nde ahırından kaçan bir inek sulama kanalına düşerek mahsur kaldı. Sahibi Ercan Uz’un tüm çabalarına rağmen ayağa kalkamayan ve kanal içinde sıkışıp kalan hayvan için durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri ile Davultepe Grup Amirliği yönlendirildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, kepçe ve kurtarma kemeri kullanarak ortak bir çalışma yürüttü. İneğin hareketsizliği nedeniyle kemerin takılması güç olsa da ekiplerin özverili çabası sonucunda başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kepçe yardımıyla kanaldan çıkarılan inek, güvenli bir şekilde sahibine teslim edildi.