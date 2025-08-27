Mersin’de görme engelli 17 yaşındaki Nazalin Selvi, ailesi, öğretmenleri ve büyükşehir belediyesinin desteğiyle aldığı eğitim sayesinde YKS’de ilk 10 bine girdi. Nazalin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yerleşti.

Silifke ilçesine bağlı Atayurt Mahallesi’nde yaşayan, gündelik işlerde çalışan Selahattin ve ev hanımı Emine Selvi’nin kızı olan Nazalin, ilkokulu Adana’da Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda, lise eğitimini ise Atayurt Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesinde tamamladı. Öğretmenleri, arkadaşları ve ailesinin desteğiyle liseyi birincilikle tamamlayan Nazalin, annesinin kendisine okuduğu kitapları ezberleyerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nden de aldığı destekle hazırlandığı üniversite sınavında sözelde ilk 10 bine girdi.

İlçede engeline uygun eğitim veren özel kurs merkezi olmadığı için özel eğitim merkezlerine kabul edilmeyen, Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezi sayesinde destek alan Nazalin, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yerleşti.

Yıl boyu Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi’nde görme engeline uygun yöntemlerle eğitim alan Nazalin’in sesli anlatım ve Braille Alfabesi ile ders işlediği, her gün okuldan sonra kursa öğretmenleriyle birebir çalıştığı ifade edildi.

"Bizi ve ailesini gururlandırdı"

Nazalin’in eğitim yılı başında kurs merkezine gelerek taleplerini anlattığını aktaran Silifke kurs sorumlusu Avni Yalçın, "Nazalin durumunu izah ettiğinde biz öğretmenler olarak hiç yaşamadığımız tecrübeyle karşılaştık. Nazalin’e destek olmak istedik ve olduk da. Yıl boyunca deneme çözümlerinde, konu anlatımlarında, test çözümlerinde birebir yardımcı olduk" dedi.

Görme engelli bir öğrencinin sınava hazırlanma sürecine eşlik etmenin kendileri için de bir deneyim olduğunu belirten Yalçın, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in dediği gibi, eğitimde fırsat eşitliği verildiğinde öğrencilerin neler başarabileceğini gördük. Nazalin de bu kapsamda hem kendisi hem de diğer arkadaşları için bir örnek teşkil etti. Bizi ve ailesini gururlandırdı" diyerek, öğrenciyi tebrik etti.

"Her dersi birebir olarak çalıştık"

Yıl boyu hazırlandığı bir sınavdan ilk 10 bine girerek iyi bir sonuçla çıktığını belirten Nazalin Selvi, "Geçen yıl Temmuz ayında diğer dershanelerle görüştüm. Denemelerin ve konu anlatımlı derslerin birebir okunması konusunda yardımcı olunması için. Ama hiçbir kurs merkezi kabul etmedi ve birebir konu anlatımı için öğretmen ayarlayamayacaklarını söylediler. Biz de buraya başvurduk ve yıl boyu denemelerimin hepsi okundu. Matematik, Türkçe, tarih soruları gibi aklınıza gelebilecek tüm derslerin sorularını ve konu anlatımlarını birebir çalıştık" diye konuştu.

Bu çalışma sayesinde Ankara Üniversitesi’ni kazanandığına değinen ve çalışkan bir öğrenci olmasına rağmen eksik kaldığı konularda destek almaması halinde bu kadar iyi bir sıralama yapamayacağına dikkat çeken Nazalin, "Buraya gelmiyor olsaydım, soru okunması konusunda veya ders çalışma konusunda sıkıntılarım olacaktı. Biz Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezi ile bu sorunu çözmüş olduk" ifadelerine yer verdi.

Kurs merkezine başvurduğu ilk günden son güne kadar güler yüzlü öğretmenlerle zaman geçirdiğini ve hepsini ayrı ayrı çok sevdiğini söyleyen Nazalin, verdikleri emekler için çok teşekkür etti. Kendisinin de enerjik ve ‘tuttuğunu koparan’ bir insan olduğunu belirten Nazalin, öğretmenlerinin de emeğiyle başardığını söyleyerek, "Hayatın karşıma çıkardığı imkanlar buydu. Sonuna kadar kullandım ve kullanacağım. Mersin Büyükşehir Belediyesi iyi ki var. Bana yardımcı olan öğretmenlerim sayesinde böyle bir başarı elde ettim" şeklinde konuştu.

"Evladım olduğu için gurur duyuyorum"

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden anne Emine Selvi, "Kızımı her süreçte desteklediler, yanında oldular. Bu sayede buralara geldik. Çok teşekkür ederim emeği geçenlere. Görme engelinden dolayı başka merkezler kabul etmedi. Buradaki öğretmenler yardımcı oldular, işimizi kolaylaştırdılar. Zor bir süreçti ama kendi azmiyle, isteğiyle üstesinden geldi. Evladım olduğu için gurur duyuyorum" diyerek, her velinin bu duyguları tatmasını temenni etti.