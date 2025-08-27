Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaylalardan sahil kenarlarına kadar kentin dört bir yanında düzenlediği konserlerle vatandaşlara yazın tadını çıkarmaları için unutulmaz anlar yaşattığı bildirildi.

Mersinlilerin yaz boyu eğlensin diye, yaylalardan deniz kenarlarına kadar kentin her yanını bünyesinde bulunan sanat toplulukları ile müziğe doyurduğu belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların memnuniyetini kazanmaya devam ettiği kaydedildi. Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar’da gerçekleştirilen 18. Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’ne damga vuran, Erdemli ilçesine bağlı Tömük’te ve Tarsus ilçesi Yarenlik alanında yazın son günlerini tadını çıkaran vatandaşlara konserler düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sanat topluluklarının büyük alkış aldığı da ifade edildi.

Her yıl Karaduvar halkının büyük heyecanla beklediği ‘Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’nin 18.’si büyük bir coşkuyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve sponsorların destekleriyle, Karaduvar Mahallesi’nde muhtarlık alanında düzenlenen festivalde oyunlar, danslar ve konserler ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Konserlerden bir diğeri ise Tarsus’ta araç trafiğine kapalı olan Yarenlik Alanı’nda bulunan meydanda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Topluluğu burada da sanat müziğinden türkülere uzanan muhteşem eserlerle vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattılar. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin de sahne aldığı programın sonunda hep birlikte İzmir Marşı okundu. Erdemli’ye bağlı Tömük Mahallesi’nde insanlar Büyükşehir Belediyesi ‘Yaz Dostum’ konseriyle eğlendi. 7’den 70’e herkesin danslar edip şarkılara eşlik ettiği konser büyük beğeni topladı. Konsere, tatilini Mersin’de geçirmek üzere yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i temsilen festivale katılan Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, "Bu festivalde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Avcı, "Bu festival Karaduvar halkının emeğini, çabasını ve dayanışma duygusunu simgeliyor. 18 yıldır olduğu gibi bugün de bu festivale, bu duygu ve düşüncelerle özellikle sahip çıktığınız için teşekkür etmek istiyorum. Festivalin paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"dedi.