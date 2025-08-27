Mersin Şehir Hastanesinde Iraklı bir hasta ileri teknolojiyle gerçekleştirilen diz protezi ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında uluslararası hastalara da umut olmaya devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede Irak’tan gelen bir hasta, uzun süredir yaşadığı diz ağrıları nedeniyle Ortopedi Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastada ileri derecede ’diz eklemi kireçlenmesi’ tespit edildi. Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Burkay Kutluhan Kaçıra, hastaya total diz protezi ameliyatı planladı. Operasyon, minimal invaziv teknik ve son nesil biyouyumlu protezlerle başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından hasta erken dönemde mobilize edilerek rehabilitasyon sürecine alındı.

"Son nesil biyouyumlu protezler kullanarak başarıyla tamamladık"

Yurt dışından gelen hastasında ileri derecede gonartroz tespit ettiklerini belirten Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Burkay Kutluhan Kaçıra, "Yapılan tetkikler sonrası total diz artroplastisi planladık. Operasyonu minimal invaziv teknikle, son nesil biyouyumlu protezler kullanarak başarıyla tamamladık. Ameliyat sonrası erken dönemde hastamız mobilize edildi ve rehabilitasyon sürecine alındı. Sağlık turizmi kapsamında, uluslararası hastalarımıza yüksek standartlarda cerrahi ve multidisipliner yaklaşım sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ise Mersin’in sağlık turizminde önemli bir merkez haline geldiğini, modern altyapı ve uzman kadrosuyla dünyanın farklı coğrafyalarından gelen hastalara güvenle hizmet sunduğunu vurguladı.