Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘10 Numara Öğrenci Kenti, Mersin’ mottosuyla barınmadan ulaşıma, yemekten sosyal ve kültürel imkanlara kadar sunduğu kapsamlı hizmetlerle yeni eğitim döneminde de öğrencilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların yerleşerek, farklı kültürler ve inançların bir arada, kardeşçe ve barış içerisinde yaşadığı Mersin, öğrencilere de özgürce yaşama imkanları sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde hayata geçirilen hizmetler ile vatandaşların maddi ve manevi olarak nefes alabilmesine destek olmayı hedefleyen uygulamalar sayesinde, öğrencilerin en çok tercih ettiği kentler sıralamasında da zirvede yer alıyor. Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere sağladığı imkanlar saymakla bitmezken, onların hayatını kolaylaştırmak için yepyeni projeler de ardı ardına yapılmaya devam ediyor.

Mersin’de, ulaşımdan barınmaya, herkes için ulaşılabilir ve uygun fiyatlı kafelerden 3 çeşit sıcak yemeği 35 TL’den sunan mahalle mutfaklarına, ücretsiz çamaşır kafelerden kentin dört bir yanında açılan okuma salonlarına, gençler çalışma hayatına atılsın diye iş imkanlarında birbirinden değerli kurslara, eğitim yardımlarından taşınma desteğine kadar birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin gözdesi olmaya hazır.

Öğrenci memnuniyeti en yüksek şehirler sıralamasında Mersin ikinci

Öğrencilerin en çok tercih ettiği ve memnun olduğu kentler arasında yer alan Mersin’i daha da yükseltecek hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, verdiği hizmetlerden en çok sevilenleri şu şekilde sıralandı; "Yüzlerce hizmetin hayata geçirildiği kentte başarı da karşılıksız kalmadı. Başkan Seçer’in göreve geldiği 2019 yılından bu yana yapılan hizmetler ile öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir kent haline gelen Mersin, 2025 ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ listesinde 2. sırada yer aldı. Öğrencilerin memnuniyeti ile istikrarlı yükseliş, Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için hayata geçirdiği birbirinden güzel hizmetlerin göstergesi niteliğinde oldu. Devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanmış (AÖF, DGS, YÖS vb. hariç) Vakıf Üniversitelerini ise tam burslu olarak kazanmış ailesi Mersin’de ikamet eden üniversite öğrencilerine öğrenim yardımı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Ödenen miktar ise her yıl artan enflasyon üzerinden planlanıyor ve üniversitelerin 2, 4, 5 ve 6 yıllık bölümlerine göre farklılık gösteriyor. Öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında gelen barınma sorununa karşı da önlemler almaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, hiçbir özel ya da devlet yurdunun olmadığı Gülnar ilçesinde Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevi ile öğrencilere kucak açıyor. Ayrıca Mersin merkezde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile de üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sunuluyor. Mersin’de okuyan üniversite öğrencilerinin ev taşıma süreçlerini kolaylaştırmak ve bütçelerine destek sağlamak amacıyla ücretsiz nakliye hizmeti de bu yıl başladı. Ailelerinden uzak olan üniversite öğrencilerin en büyük masraflarından birisini de üstlenen Büyükşehir Belediyesi, verdiği bu hizmet ile öğrenciler ve ailelerinden tam not alıyor."

Mersin’de ulaşım masrafı hiç dert değil

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri bununla da sınırlı kalmıyor. Öğrencilere verilen diğer hizmetlerin bazıları ise şöyle; "Okul masrafları ailelerin ve öğrencilerin gözünde büyümesin diye ulaşımı da 13 TL gibi cüzi bir miktarda tutan ekipler, öğrencilerin abonman tanımlaması yaptırmaları halinde şehir içinde yolculuk yapabilecekleri 60 binişi 378 TL’ye, 90 binişi 567 TL’ye almalarını sağlıyor. Öğrenciler kısa mesafe tarifesinde abonman haklarından yararlanmaya devam ederken, abonman yapılması durumunda biniş maliyetleri de 7 TL’ye düşüyor. Yorucu sınav dönemlerini sessiz bir ortamda çalışarak geçirmek isteyen öğrencilerin kentteki ilk durağı Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu yeni nesil kütüphaneler oluyor. Öğrenciler kolay erişebilsin diye kentin dört bir yanına açılan kütüphanelerde ücretsiz internet hizmetinin sunulmasının yanı sıra gün içerisinde ücretsiz çay ve kahve ikramı, kışları çorba ve yazları limonata ikramımı da sunuluyor. Evinde çamaşır makinesi olmayan, yurtta ise uzun sıralar nedeniyle bir türlü çamaşır yıkamaya vakit bulamayan öğrencileri de unutmayan ekipler, Çamaşır Kafe ile hem öğrencilere güzel vakit geçirmek için alan oluşturuyor hem de çamaşır yıkama-kurutma, ütü hizmeti ile yanlarında oluyor. Okuma salonlarında olduğu gibi burada da öğrenciler çay, mini kütüphane ve kış aylarında sabahları çorba hizmeti sunulmaya devam ediyor. Artan hayat pahalılığının ortasında öğrenciler ne yiyeceğini düşünmesin diye de hizmet veren Büyükşehir, dar gelirli mahallelere açtığı Mahalle Mutfağını Mersin Üniversitesi ana kapısında ve Tarsus Üniversitesi’nde açtı. 3 çeşit sıcak yemeği 35 TL’den öğrencilere sunan ekipler, üniversite öğrencilerine sağlıklı ve ucuz öğün sağlıyor. Yemekler ise Büyükşehir Belediyesi Aşhanesinde gıda mühendisleri gözetiminde hijyenik bir ortamda aşçılar tarafından hazırlanıyor."

Üniversite öğrencilerine güvenceli iş imkanı

Bunun yanında, hayat pahalılığı nedeniyle çalışmak zorunda kalan üniversite öğrencilerini istihdam eden Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kafe ve restoranlarda çalışma imkanı sunuyor. Ders saati ve sınav hatalarını önceleyerek öğrencilerin güvenceli bir şekilde çalışmasına imkan sunan belediye, part-time olarak öğrencileri istihdam ediyor ve derslerinden de geride kalmalarının önüne geçiyor. Tüm bu hizmetlere ek olarak onlarca alanda ücretsiz kurs imkanı da sağlayan ekipler, ‘Dünya Kenti Mersin’ mottosunu benimseyerek, Hello Mersin kursları ile dil öğrenmek isteyen öğrencilere eğitim hizmeti de sunuyor. MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri ile de bambaşka alanlarda profesyonel eğitimciler tarafından kurslar veren ekipler, kursa katılanlara sağladıkları sertifikalar ile iş bulmalarının önünü açıyor.

MERCİ Öğrenci Danışma Merkezi ile öğrencilere profesyonel destek

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile profesyonel destek alma şansını da yakalayan öğrencilere merkezde psikolojik danışmanlık, rehberlik ve oyun terapisi hizmeti sunuluyor. Merkezlerde öğrencilere; ihtiyaç durumlarına göre kaygı bozukluğu, stres, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öfke problemleri, aile içi ve akran zorbalığı gibi konularda destek veriliyor. Uygulanan akademik testlerle dikkat ve öğrenme stilleri üzerine çalışılıyor.