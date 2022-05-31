Son Dakika

KURSK NGS'NİN 3. ÜNİTESİ KOBALT-60 İŞLETİMİNE BAŞLADI

Kobalt-60 (60-Co) işletimi için başlangıç materyali içeren ilk ikincil kobalt emici çubuk (SCAR), Rusya’da bulunan ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un inşa ettiği Kursk Nükleer Güç Santralinin (NGS) 3’üncü güç ünitesine yüklendi.

EKONOMİ 31.05.2022, 10:41 31.05.2022, 12:28
KURSK NGS'NİN 3. ÜNİTESİ KOBALT-60 İŞLETİMİNE BAŞLADI

Kobalt-60 (60-Co) işletimi için başlangıç materyali içeren ilk ikincil kobalt emici çubuk (SCAR), Rusya’da bulunan ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un inşa ettiği Kursk Nükleer Güç Santralinin (NGS) 3’üncü güç ünitesine yüklendi. Reaktöre toplamda 27 SCAR’ın yüklenmesi planlanıyor.

Ek olarak kobalt emicilerin yüklenmesi işlemi, standart bor karbür emicilerin yüklenmesinden farklılık göstermiyor. Her kobalt emici, 1152 doğal kobalt-59 tableti içeriyor. Bir reaktörde 5 yıllık ışınlamanın ardından Kobalt-59, yeni bir izotopa yani 60-Co’ya dönüştürülüyor.

Yükleme, reaktörün nötron-fiziksel özelliklerinin sürekli izlenmesi ile gerçekleştiriliyor.

Kursk NGS Direktörü Vyacheslav Fedyukin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kobalt-60 izotopunu kapsayan yeni ürünlerin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un izotop stratejisinin parçası olan Rosenergoatom’un ‘Yüksek Güçlü Kanal-Tipi Reaktörlerde (RBMK) 60-Co üretimi düzenlenmesi’ projesi ve ‘Nükleer tıp ve teknoloji ürün yelpazesinin geliştirilmesi’ endüstri programının bir bölümü olarak yürütülmektedir. Tıpta, tarımda ve birçok endüstride kullanılan radyasyon kaynaklarını üretmek amacıyla kanal tipi güç reaktörlerinin benzersiz becerisini güç üretimi ile birlikte kullanıyoruz” dedi.

Radyasyon Teknoloji Departmanı Başkanı Nikolay Kushkovoy da “2018’de ilk kobalt emiciyi Kursk Nükleer Santralinin 4’üncü ünitesine yükledik. 2018’den bu yana Kursk santrali ekibi çok fazla deneyim kazandı, çalışmanın güvenliğini ve güvenilirliğini doğruladı. Proje son derece olumlu olduğunu kanıtladı. Kobalt-60, Rusya ve dünya pazarlarında sürekli olarak yüksek bir ticari talebe sahip. Kursk NGS’nin 3’üncü ünitesinde işlenmesi planlanan Kobalt-60’ın ticaret hacmi, güç ünitesinin tüm işletim süresini kapsayacak şekilde sözleşmelerle belirlenmiş bulunuyor. Işınlanmış Kobalt-60’ın 5 yıl içinde boşaltılmasına ve taşınmasına hazırlanmak için daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.

Bilgi notu

Kobalt-60, kimyasal element kobaltın radyonüklitidir. Kobalt-60, kullanılan gama radyasyon kaynaklarının üretiminde kullanılıyor. Bu kullanımlar, gıda ürünleri, tıbbi alet ve malzemelerin sterilizasyonu, tahıl ve sebze mahsullerinin büyümesini ve verimini artırmak için tohum aktivasyonu, endüstriyel atıkların, çeşitli endüstri türlerinin katı ve sıvı atıklarının dezenfeksiyonu ve arıtılması, polimerlerin ve onlardan üretilen ürünlerin özelliklerinin radyasyon modifikasyonu, uzaktan ve intrakaviter gama tedavisi, gama kusur tespiti, yoğunluk ölçüm cihazlarının bir parçası olarak boru hatlarından pompalanan sıvı karışımların kıvamının (yoğunluğunun) belirlenmesi, çeliğin sürekli dökümü sırasında kalıptaki metal seviyesinin izlenmesini kapsıyor.

Yorumlar (0)
31
açık
Namaz Vakti 31 Mayıs 2022
İmsak 03:36
Güneş 05:17
Öğle 12:44
İkindi 16:34
Akşam 20:01
Yatsı 21:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
sanalbasin.com üyesidir