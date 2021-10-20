BAŞKAN ERCAN : "ÖĞRETMENİN İTİBARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN NAMUSUDUR"

Mersin Yenişehir Mahmut Aslan Anadolu Lisesi önünde Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan öncülüğünde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Öğretmeni iffetsizlikle itham edip, haysiyetine saldıranlar var. Cimer aracılığı ile öğretmenin kıyafetine, ders anlatımına takmışlar şikayet ediyorlar. Öğretmenlerimiz bu pandemi döneminde her türlü imkânsızlığa rağmen görevini yüz yüze ve uzaktan eğitimle gün boyu sürdürürken bunun karşılığında itibarsızlaştırılıyor, haksızlığa uğruyor, şikâyet ediliyor" dedi.

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"İftiralar ile öğretmenler küçük düşürülüyor"

İftiralarla öğretmenlerin küçük düşürdüğüne değinen Başkan Metin Ercan, "Bazı köşe yazarı tayfası gazetesinde, bazı veliler, kimisi öğretmeni başörtülü olmasından, kimisi öğretmen oje sürüyor diyerek, dekolte olmayan kıyafete dekolte diyerek, kimisi uzaktan yapılan eğitimde öğretmeni öğrencisi ile yeterince ilgilenmediğini söyleyerek cimere şikayet ediyor, gazetede yazıyor öğretmeni aşağılıyor, iftiralarda bulunuyor öğretmeni küçük düşürüyor" şeklinde konuştu.

"Öğretmenler günü, öğretmenlerin programlara gelmedi diye ceza verileceği bir gün mü?"

Eğitim çalışanlarına yapılan haksızlıkların altını çizen Ercan, "Bir ilçe milli eğitim müdürü çıkıyor, pazar gününe gelen öğretmenler günü programına tüm öğretmenlerin katılımını zorunlu tutuyor, programa gelmeyen öğretmenlere ceza veriyor. Öğretmenler günü meslektaşlarımızın hatırlanacağı taltif edileceği bir gün mü yoksa dayatmalarla katılımın zorunlu tutularak yapılan programlara gelmedi diye ceza verileceği bir gün mü?

Öğrenci İstiklal Marşı töreninden kaçıyor, öğretmen arkadaşımız öğrenciyi dışarıdan törene katılması için okula getiriyor görevini yapıyor ama aile çocuğuna törenden kaçtığı için kızacağı yerde görevini yapan arkadaşımızı şikâyet ediyor" dedi.

Başkan Ercan Milli Eğitim Bakanı'na seslendi

Biz öğretmenler öğrencilerimiz için varız. En büyük sevinç ve gurur kaynağımız, öğrencilerimizin başarı ve mutluluğudur diyen Metin Ercan, " Öğrencilerimize karşı duyduğumuz sevgi ve sahiplenme hissiyatımızdan kimse şüphe etmesin. Buradan ailelere de çağrıda bulunuyoruz çocuklarınız çocuklarımızdır. Onları daha güzel bir geleceğe hazırlamak için en az sizler kadar istekli olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Takdir edersiniz ki eğitim, okul, aile ve çevre bütün olarak yürütülen bir süreçtir. Sizden tek arzumuz öğrencilerimizle aramızda oluşturduğumuz sevgi ve saygıya dayalı beraberliğimize katkı sağlamanızdır.

Sayın Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyoruz eğitimcilere sahip çıkın. Okullarda artık sınıfta öğrencinin yerini değiştirirken bile tedirgin oluyoruz. Öğrencilerimize güzel davranışlar kazandırmak için yaptıklarımızdan dolayı ya saldırıya uğruyoruz ya da şikâyet edilerek aylarca sürecek soruşturmalara maruz kalıyoruz. Artık yeter cimerden ya da başka yollardan yapılan şikâyetlerde aslına astarına bakmadan her şikayette öğretmenlere muhakkik ya da müfettiş gönderme tavrınızdan vazgeçin. Bizleri çocuklarımızla bırakın işimizi yapalım.

"Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur"

Öğretmenlerin sürekli şikâyet edilerek itibarsızlaştırılmasına yeter diyen Ercan, " Son yıllarda öğretmenlik mesleği tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar itibarsızlaştırıldı. Ama bunun müsebbibi öğretmenlerimiz değildir. Bunun müsebbibi öğretmenler yata yata para kazanıyor diyen zihniyettir. Unutulmamalıdır ki milletlerin geleceğini eğitim belirler ve inşa eder. Bir milleti yıkmak için topa, tüfeğe, silaha gerek yoktur. Eğitimi bitirin, milleti bitirirsiniz. Eğitim öznesi öğretmendir. Öğretmenin itibarsızlaştırılması sürekli şikâyet edilerek, darp edilerek pasifleştirilmesi veli ve öğrencilerin karşısında pasifize edilmesi doğrudan eğitimi olumsuz yönde etkiler. Onun içindir ki, öğretmenlere sahip çıkmak hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de tüm milletin ortak sorumluluğudur. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığının namusudur. Öğretmene sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmaktır. Bir an önce etkili ve yetkili mercileri gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.