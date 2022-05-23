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AKDENİZ’DE ULUSLARARASI SULARDA BALIKÇILARA FIRTINA ENGELİ

Akdeniz’de uluslararası sularda izinli ’Orkinos’ avcılığı yapan devasa tekneler fırtına nedeniyle en yakın noktalardaki balıkçı barınaklarına gelerek mola verdi.

ÇEVRE 23.05.2022, 14:47
AKDENİZ’DE ULUSLARARASI SULARDA BALIKÇILARA FIRTINA ENGELİ

Mersin Erdemli Balıkçı barınağına da gelen boyları 50 metreyi aşan teknelerde tayfalar ağlarını tamir ederek yeniden açılmak için hazırlıklara başladı.
Ülke sınırlarında büyük tekneler için avlanma yasağı sürerken, 12 mil açıkta uluslararası sularda izinli olarak balıkçılar avlanmalarını sürdürüyor. 50 metre üzerindeki tekneler özellikle orkinos, daha küçük tekneler ise karides avı yapıyor. Yaklaşık 45 gün boyunca kotalarını doldurmak için avlanmaya çıkan tekneler, Doğu Akdeniz’in açıklarında kuvvetli fırtına ile karşılaştı. Ağları zarar gören bir çok tekne, en yakın noktalarındaki balıkçı barınaklarına geldi. Kıbrıs açıklarında avlanırken fırtınaya yakalanan çok sayıda tekne de Mersin Erdemli’de bulunan balıkçı barınağında mola verdi. 10’dan fazla teknede çalışan yaklaşık 300 kişilik tayfa zarar gören ağlarını onarmak için çalışmalara başladı. Fırtınada zarar gören ağların onarılmasının ardından yarından itibaren tekneleri tekrar açık denizlere açılmasının beklendiği belirtildi.
Açık denizde aşırı derecede fırtına olduğunu belirten Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, "2-3 gün süreceği söyleniyor. 2-3 gün bu arkadaşlarımızı misafir edeceğiz, burada. Hava şartları düzeldiği zaman, bunlar tabi ki çıkacaklar açık denizlere avcılıklarını yapmaya başlayacaklar. Balıkçının, büyük balıkçı sektörünün girdiği bütün kasabalar, balıkçı limanları gerçekten böyle sebepleniyorlar. Bu konuda bizlerde elimizden geldiği kadar balıkçı barınağı işletmecisi olarak bu arkadaşlarımıza kardeşlerimize yerlerimizi açarak, yardımcı oluyoruz" dedi.
Uluslararası sularda 12 mil dışarıda avcılık yapmanın serbest olduğuna dikkat çeken Sakın, o sularda çok büyük balık popülasyonu olmadığını, kendi teknelerinin de kırmızı karides için o bölgeye gittiğini kaydetti.
50 metrelik tekne de balık avladıklarını belirten Samsunlu tayfalardan Serkan Gelmez, "Orkinos balığı tutuyoruz, Kıbrıs açıklarında. Dün havalara yakalandık, av sardık. Ondan sonra ağımız yırtıldı. Limana gelmek zorunda kaldık. 45 gün sezonumuz var, ondan sonra sezonumuz bitiyor" diye konuştu.
Tayfalardan Soner Sezer ise "Orkinos balıkçılığı başladığından dolayı 2 aya yakın bir sezonumuz var. Dün kötü havaya yakalandık, Kıbrıs açıklarında. Ağımız patladı, yırtılan yerlerini yapıyoruz" dedi.
Balıkçılığın zahmetli olduğunu da aktaran Sezer, ailelerinden uzak zor bir meslek yaptıklarını dışarıdan bakıldığında kolay geldiğini ancak ağır işleri olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
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