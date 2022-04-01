HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ ÖNCE KAMERALARA SONRA POLİSE YAKALANDI
Mersin’de iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alındı.
Mersin’de iş yeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, şikâyet üzerine harekete geçen Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinden ve kurumdan çalındığı bildirilen televizyon, laptop, tablet, papağan ve para sayma makinesi hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın şüphelisi olarak belirlenen Z.A. ve W.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 14 adet değişik marka ve renklerde laptop, 2 tablet, 1 cep telefonu, 1 adet televizyon, 3 metal kılıç, 1 adet para sayma makinesi ve 10 adet laptoplara ait şarj adaptörleri ele geçirildi.
Şahıslardan W.K., yapılan adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Z.A. mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları kameraya yansıdı
Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 zanlının binaya giriş ve çıkışları yansıdı.
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