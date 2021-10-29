TARSUS İDMAN YURDU KILIÇ İLE İMZALADI
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç ile sözleşme imzaladı.
TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Gürses Kılıç ile sözleşme imzaladı.
Törende konuşan Kılıç, "Türk futbolunun önemli camialarından birisi Tarsus İdman Yurdu’nda olduğum için mutluyum. İnşallah bundan sonraki süreci hep beraber birlikte, herkesin desteğiyle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Uzun yıllar Süper Lig’de futbol oynadım. Ayrıca yine uzun süredir teknik adamlık yapıyorum. Tuzla, Hatay, Yeni Malatya, Kırşehir ve son olarak Şanlıurfa’da hocalık yaptım. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.
Tarsus İdmanyurdu Kulüp Başkanı Şahin Kırbıyık ise tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizerek "Allah’ın izniyle bu yıl şampiyon olacağız. Yönetim olarak tüm arkadaşlarımızla birlik beraberlik içindeyiz" ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Sevilla
|10
|21
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|11
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Barcelona
|10
|15
|10. Espanyol
|11
|14
|11. Valencia
|11
|13
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|10
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|11
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3