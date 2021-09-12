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TARSUS İDMAN YURDU İLK 3 PUANINI ALDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Anagold 24 Erzincanspor’u 1-0 yendi.

SPOR 12.09.2021, 21:17 12.09.2021, 22:32
TARSUS İDMAN YURDU İLK 3 PUANINI ALDI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Anagold 24 Erzincanspor’u 1-0 yendi.

Stat: Tarsus

Hakemler: Yunus Dursun xx, Emre Demirel xx, Çağrı Ateş xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Muharrem xx, Uğur xx, Abdulsamed xx (Ferhat dk. 78 x), Cengiz xx, Yasin xx (Alperen dk. 65 x), Okan xx (Niyazi dk. 65 x), Azad xx, Ahmet xx, Sefa Durmuş xx (Aytaç dk. 87 ?), Sinan xxx (Hüseyin dk. 78 x)

Anagold 24 Erzincanspor: Hayrullah xx, Yunus xx, Birhan xx (Oktay dk. 75 x), Uğurcan xx (Atalay dk. 81 ?), İbrahim xx (Emirhan dk. 70 x, Sefa Küpeli dk. 75 x), Mümin xx, Rıdvan xx, Ozan xx (Mustafa dk. 75 x), Sefa Akgün xx, Muhammed xx, İlyas xx

Gol: Sinan (dk. 12) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Muharrem, Yasin, Aytaç (Tarsus İdman Yurdu), Uğurcan (Anagold 24 Erzincanspor )

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