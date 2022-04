TARSUS İDMAN YURDU BAŞKANI ALİ İLK: "KENT OLARAK BAŞARIYA KENETLENDİK"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına 21 puanla 15. sırada başlayan Tarsus İdman Yurdu, Ali İlk'in başkanlığa gelmesinin ardından 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak ligde ilk üçe girdi.

Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali İlk, her maça büyük önem vererek çıktıklarını belirterek, "Ama bu hafta sonu sahamızda oynayacağımız Amed Sportif karşılaşması, gerek takımımızın yakaladığı müthiş çıkış, gerekse her iki takımın da puan sıralamasındaki durumu açısından ayrı bir öneme sahiptir” dedi.

Sıkıntılı bir dönem geçirmelerine rağmen büyük bir başarı yakaladıklarını vurgulayan İlk, “Taraftarlarımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle, yönetim kurulumuza ve belediye başkanımızın maddi ve manevi desteği ile bir sinerji oluşturulmuş olup bir bütün olduk. Bunun gururla söylüyorum ve hepimizin gurur duyması gerektiğinin de altını çiziyorum. Pazar günü sahamızda oynayacağımız kritik Amed Sportif mücadelesinde, tribünlerin yine dolacağına, cefakar Tarsus taraftarlarının 90 dakika boyunca bizleri destekleyeceğini biliyoruz. Bu noktada tüm taraftarlarımıza çağrımız, hakemin ilk düdüğünden itibaren takımıza destek olalım. Taraftarlarımızdan isteğimiz var. Kötü tezahürat, küfür, sahaya yabancı madde atılması ve biletsiz seyirci alınması hususlarına dikkat etmesidir. Yapılacak yanlış bir şey takımımıza ceza gelir” ifadelerini kullandı.

Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Başkan İlk, “Gerek geçtiğimiz sezon, gerekse de bu sezon başında takımımıza çok büyük destekleri olan Harun Şahin Kırbıyık’a, bizlerde desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ediyorum. Tarsus İdman Yurdu camiası ve Tarsus kenti, her türlü başarıyı hak etmektedir. 100 yıllık kulübümüzün bugüne kadar ki en önemli hayali olan 1. Lige bu sezon sonunda çıkacağına gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Tarsus’un stat sıkıntısı yaşadığını da vurgulayan İlk, mevcut stadın Tarsus’a yakışmadığını, yeni bir stada da ihtiyaç olduğunu, bunu kent olarak birleşerek yapacaklarını söyledi.