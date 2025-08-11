Çukurova Uluslararası Havalimanı 1. Yıl kutlama törenine Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, Tarsus Kaymakamı ve Çukurova Uluslararası Havalimanı Mülki İdari Amiri Mehmet Ali Akyüz, DHMİ Çukurova Uluslararası Havalimanı Başmüdürü Seracettin Yıldırım, KZV Havalimanları Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Göksu Güney, Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcileri, Havalimanı paydaşları ve çalışanları katıldı. Törende konuşan Oğuz Oflaz ‘’Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın ilk yılını kutlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Bu bir yıl, bizim için yalnızca zamanın geçişini değil; bir vizyonun, bir emeğin ve bir hayalin gerçeğe dönüşünü temsil ediyor’’ diyerek bir yıllık süreci değerlendirdi.

Yurtiçinde 8, yurtdışında 22 noktaya direkt uçuş gerçekleşti.

Çukurova Uluslararası Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz ‘’Çukurova Uluslararası Havalimanı olarak, gerçekleştirdiğimiz direkt seferlerle Kıbrıs’tan Londra’ya, Medine’den Van’a, Cidde’den Trabzon’a kadar uzanan geniş bir uçuş ağına sahibiz. Kısacası artık bu bölge, kendi gökyüzüne sahip diyebiliriz. Türkiye’nin stratejik konumda yer alan yeni nesil havalimanlarından biri olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, yolcu ve kargo taşımacılığında erişilebilirlik, kalite, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ilkeleri doğrultusunda hızlı bir gelişim süreci yaşıyor. 2025 yaz sezonuna hem iç hatlarda hem de dış hatlarda oldukça güçlü bir ağ yapısıyla girdik. İç hatlarda; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 8 farklı noktaya düzenli uçuşlarımız bulunuyor. Dış hatlarda ise Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan direkt seferlerle geniş bir coğrafyaya hizmet veriyoruz. Almanya- Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Stuttgart, Münih, Nürnberg ve Hamburg şehirleri; İngiltere- Londra, Hollanda- Amsterdam, Azerbaycan- Bakü, Rusya-Moskova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C)- Lefkoşa, Makedonya- Üsküp, Karadağ-Podgorica, Arnavutluk- Tiran, Lübnan- Beyrut, Suudi Arabistan- Medine ve Cidde, Mısır- Sharm El Sheikh, Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai olmak üzere toplamda 13 ülkede 22 uluslararası noktaya uçuşlarımız mevcut. Bunun yanı sıra, özellikle Hac ve Umre dönemlerinde düzenlenen ek seferlerle birlikte, yaz sezonundaki turizm yoğunluğuna bağlı olarak Ortadoğu ve Avrupa’ya charter uçuşlarımız da gerçekleştiriliyor. THY, AJET, PEGASUS, SUNEXPRESS, CORENDON, AEROFLOT, AZERBAIJAN AIRLINES, AIR MONTENEGRO, AIR ALBANIA, SOUTHWIND, IRAERO, EUROWINGS ve daha birçok havayolu ile iş birliğimiz güçlenerek büyüyor. Hedefimiz, Çukurova’yı uluslararası bağlantıların güçlü bir kavşağı haline getirmek’’ dedi.

1 yılda 30 bin uçuşa ev sahipliği yapıldı, 5 milyondan fazla yolcu ağırlandı.

Hizmet vermeye başladıkları 1 yılın rakamsal verilerini de açıklayan Oflaz ‘’2024 yılı 11 Ağustos itibariyle hava trafiğine hizmet etmeye başlayan havalimanımız, ilk yılında 5 milyondan fazla yolcuya, 30.000’in üzerinde de uçuşa ev sahipliği yaptı. Bu tablo, uluslararası havacılık ağında Çukurova’nın giderek güçlendiğini net bir şekilde gösteriyor’’ açıklamasında bulundu.

Kargo ve lojistikte stratejik büyüme konusuna da değinen Oflaz ‘’Çukurova Bölgesi, Türkiye’nin ikinci en yoğun nüfusuna sahip olmasının yanı sıra, güçlü bir tarım, sanayi ve liman altyapısına sahip. Havalimanımız; limanlara, organize sanayi bölgelerine, tarım merkezlerine ve kara yolu ağlarına olan yakınlığıyla stratejik bir avantaj sunuyor. Biz de bu potansiyeli uluslararası alana taşıma hedefiyle Çukurova Uluslararası Havalimanı olarak, sadece yolcu taşımacılığı değil, aynı zamanda hava kargo taşımacılığı açısından da önemli bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan coğrafi konumumuz sayesinde, uluslararası bir hava kargo ve lojistik merkezi konumuna yükseliyoruz.’’ dedi.

Gelecek dönem projelerinden de bahseden Oflaz; ‘’Yeni dış hat destinasyonlarının eklenmesi, Yeşil Havalimanı Sertifikası için çevreci altyapı yatırımları, dijital dönüşüm adımları (mobil uygulamalar, otomatik geçiş sistemleri,) geliştirmesi noktasında yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle iş dünyası, sağlık sektörü ve özel hava taşımacılığına hizmet verecek olan genel havacılık terminalimizi devreye alacağız. Halihazırda ana apronu kullanan özel jetler, yeni terminalin açılmasıyla birlikte kendilerine tahsis edilen bu özel alanda hizmet alacaklar. Bu gelişme, özel havacılık segmentinde kalite ve konfor düzeyini ciddi ölçüde artıracaktır. Buna ek olarak, hava ambulansları ve kısa mesafe hava ulaşımı için son derece kritik olan heliport altyapısı da hazır. Bu yapı, bölgenin sadece sivil yolcu trafiğinde değil; acil sağlık hizmetleri, VIP transfer ve özel uçuşlar alanında da merkez konumuna gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca yolcu deneyimini arttıracak hizmetler planlamaktayız. Sonuç olarak tüm bu gelişmeler, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı sadece bir havalimanı değil, aynı zamanda bölgesel bir kalkınmanın merkezi haline getirecek ve bölgenin havacılık ekosistemini daha da zenginleştirecektir. Gururla ifade etmek isterim ki; bugün ulaştığımız bu nokta, kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğiyle, teknik yeterlilikle, özverili bir ekip çalışmasıyla ve en önemlisi ortak bir inançla mümkün olmuştur. Bizler, bu başarıyı bir varış noktası değil; çok daha büyük hedeflerin habercisi olarak görüyoruz’’ dedi.

Konuşmaların ardından Çukurova Uluslararası Havalimanı görselli pasta kesimi ve plaket takdimi yapılarak toplu hatıra fotoğrafı çekildi.