Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Mezitli Cemevinin düzenlediği Muharrem Ayına özel ‘Aşure Lokması Paylaşım Programı’na katıldı.

Alevi inancının en kutsal dönemlerinden biri olan Yas-ı Matem Muharrem Ayı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, birlik, dayanışma ve paylaşma duyguları ön plana çıktı. Başkan Seçer ve Meral Seçer, cemevinde bir araya geldikleri vatandaşlarla aşure paylaşımında bulundu. Muharrem Ayı oruçlarının kabul olması temennileriyle birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlik, Hüseyin Bakır Dede’nin Aşure Gülbengini okunması ile başladı. Gülbengin okunmasının ardından, ilahi okundu ve semahlar dönüldü.

Dünya tarihi boyunca tıpkı Kerbela’da olduğu gibi acıların, adaletsizliklerin bitmediği dönemlerin olduğunu ve toplumların bu durumlarla mücadele ettiğini dile getiren Başkan Seçer, "Teslim olanlar ebediyete kadar zulüm yaşar, müstemleke olurlar. Ama Mustafa Kemal Atatürk gibi dik duranlar, emperyalizme karşı mücadele edenler, bunun için halkı bir araya toplayanlar, örgütleyenler, gerçeği anlatanlar, özgürlüğün ne değerli bir kavram olduğunu halkla benimseyenler mutlaka toplumlarını, ülkelerini çok daha güzel günlere getirirler. Tıpkı bugün bizim yaptığımız mücadele gibi. Bir aradayız, sizlerleyiz. Enerjimize enerji katıyorsunuz" dedi.

"2019’dan sonra Mersin’de çok şey değişti"

Mersin’de 2019 yılından sonra çok önemli değişimler yaşandığının altını çizen Seçer, kentte herkesin kardeşçe, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşadığını söyledi. Bu değişimin kendisine oy veren vatandaşların öngörüsü ile başladığını dile getiren Seçer, "2019’dan sonra Mersin’de çok şey değişti. Güneş balçıkla sıvanmaz. Sizin ferasetiniz, sizin desteğiniz, sizin öngörünüzle oldu. Sizin tercih ettiğiniz insanlar bu şehre önce adaleti getirdi, ‘ayrım olmaz’ dedi. Bize gelen kaynaklar sizlerin vergileri. Sizden vergi toplanırken etnik yapınızı kimse sormaz, herkes vergi öder. Biz de hizmet yaparken ‘siz nesiniz, necisiniz, hangi bölgedensiniz, hangi etnik yapıdansınız, hangi inanç grubundasınız’ diye sorgulayamayız, buna hakkımız da yok. Hepimiz bir aradayız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu, şerefli, eşit vatandaşlarıyız. Bugüne kadar böyle anladık, inandık, bundan sonra da böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Mersin, olduğu noktanın çok üstünde değere sahip bir şehirdir"

Mersin ile gurur duyduğunu ve Mersin’in Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu söyleyen Seçer, herkesin fahri birer elçi olarak gittiği yerde Mersin’i anlatması gerektiğini belirtti. Mersin’in bilinmeyen ve tanınmayan kent kimliğinden kurtulduğunu vurgulayan Seçer, "Mersinin önemi, özelliği bilinmiyordu ama anlatıyoruz, anlatacağız. Hepimiz birer fahri elçiyiz, Mersinimizi anlatacağız. Mersin; bilindiği, olduğu noktanın çok üstünde değere sahip bir şehirdir. Herkes bunu bilmeli. Mersin’in marka değerini artırmalıyız. Buranın bir barış ve kardeşlik, bir arada yaşamanın kenti olduğunu sadece Türkiye’de değil dünyaya anlatmalı ve aktarmalıyız" sözlerine yer verdi.

"Geleceğimiz aşure gibi bereketli olsun"

Konuşmasının sonunda Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Cemevi Yönetim Kuruluna da teşekkür eden Seçer sözlerini "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kendileriyle bazı konularda iş birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde umut ediyorum, eksikler de tamamlanır. Alevi canlarımızın, ibadet yeri olma hakkına sahip olan bu cemevinin, çok daha güzel şartlar altında vatandaşlarımıza, canlarımıza hizmet vermesi dileğiyle, tuttuğunuz oruçlar hak katında kabul olsun. Aşure lokmanız kabul olsun. Geleceğimiz aşure gibi bereketli olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin refahı daim olsun. Sizleri seviyoruz, sizler için varız, sizler için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından katılımcılara aşure dağıtımı gerçekleştirilirken, program yerel sanatçılar Çiğdem Akdoğan, Eren Koç ve Ceren Günalan’ın sahne aldığı konser ile sona erdi.