Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, belediye sınırlarında kuru ot ve çöplerden dolayı çıkan yangınlarda zarar gören tüketicilerin belediyelerden zararını tazmin edebileceğini söyledi.

Çöp atanlara ceza yazma sorumluluğunun belediyelerde olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, "Son zamanlarda çok fazlaca yangın haberleri alıyoruz. Bu yangınlarla birlikte de mağduriyetler, şikayet haberleri geliyor. Yani bu yangından dolayı zarara uğradıkları şeklinde tüketicilerden şikayetler geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla iç içeyiz şu anda. Dolayısıyla bir cam parçası, teneke parçası ya da sigara izmaritinin çıkaracağı yangınlar çok normal hale geldi. Fakat bu yangınlara zemin hazırlama ve zemini engelleme işi kime ait dersek de belediyelerin sorumluluk alanı içerisinde lüzumsuz bir çöp yığını varsa buraya çöp attırmama belediyenin sorumluluğundadır. Kim attıysa ceza kesme ve attırmamak belediyenin sorumluluğudur" dedi.

Şahin, zarar gören tüketicilerin belediyelerden zararını tazmin edebileceğini söyleyerek, "Aynı şekilde kurumuş ot toplulukları var ve bir izmarit veya cam parçası ile yanabiliyor. Bunun düşünülmesi ve tedbirinin alınması gerekir. Bunu yapması gereken tabii ki belediyeler. Eğer bir yangın belediyenin sorumluluk alanında çıkmış ve bundan da birisi zarar görmüşse sebebi fark etmez bunu belediyeye rücu ettirebilir. Belediyeden bu zararını tazmin için davasını açabilir. Bu davayı açmak konusunda tüketiciler tereddüt etmesinler. Çünkü belediyenin sorumluluk alanında bir yerde kuru otlar varsa buradan yangın çıkma ihtimalini belediyeler düşünmelidir. Ormanlarda çıkan yangınlar kuru otlar içerisinde çıkmaz mı? Bunu düşünmesi gereken belediyedir. Dolayısıyla zarar görmüşse bir tüketici bunu belediyeye tazmin ettirebilir" ifadelerini kullandı.