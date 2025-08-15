Erzincan’ın da aralarında yer aldığı 73 ilde son 2 haftada uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 695 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, son 2 hafta içerisinde 73 ilde uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi. 2 bin 548 ekip, 6 bin 350 personel, 18 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla son 2 haftada düzenlenen operasyonlar sonucu bin 695 şüpheli yakalandı. 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu ele geçirildi.