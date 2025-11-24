Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelerek, İl Milli Eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin bu özel gününü kutladı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindeki öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Ziyaret sırasında öğretmenlerle sohbet eden Vali Aydoğdu, öğretmenlerin toplumun geleceğini inşa eden en önemli güç olduğunu belirtti. Kıymetli görev üstlenen öğretmenlere görevlerinde başarılar dileyen Vali Aydoğdu, "Ülkemizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisinde olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.