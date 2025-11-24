Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çelen sunma töreni düzenledi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Öğretmenler Günü etkinlikleri; Tomarza Kız İmam Hatip Lisesi’nde devam edecek.

Törene; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.