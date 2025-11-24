Auran Kayseri Kadın FK farklı kazandı
Auran Kayseri Kadın FK farklı kazandı
İçeriği Görüntüle

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çelen sunma töreni düzenledi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Öğretmenler Günü etkinlikleri; Tomarza Kız İmam Hatip Lisesi’nde devam edecek.

Törene; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA