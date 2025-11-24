Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kış Spor Okulları’nda ikinci dönemin ardından çocuklar gözlerindeki heyecan ve geleceğe yönelik umutlarıyla sertifikalarını aldılar.

Bursa’da tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Kış Spor Okulları’nda ikinci dönemi de tamamladı. Hem spor yapma hem de keyifli zaman geçirme imkanı bulan çocuklar, dönemin tamamlanmasıyla sertifika heyecanı yaşadı.

Her yıl binlerce çocuğa modern tesislerinde ve deneyimli antrenörler eşliğinde spor yapma imkanı sunan Kış Spor Okulları’nda bu yıl da 12 branşta 4 haftalık eğitimler veriliyor. 9 dönem haline düzenlenen Kış Spor Okulları’nda karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında 4-16 yaş aralığındaki çocuklar eğitim alıyor. Hafta sonları düzenlenen Kış Spor Okulları’nda üçüncü dönem ise 29 Kasım’da başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha fazla genci ve çocuğu sporla buluşturmak için Kış Spor Okulları’nı önemsediklerini söyledi. Her çocuğun en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşması gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, ailelere çocuklarını gönül rahatlığıyla Kış Spor Okulları’na gönderme çağrısında bulundu.