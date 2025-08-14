Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Aldemir, AK Parti’nin Türkiye’ye kazandırdığı hizmetlerle siyasi tarihte önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu vurguladı.

Aldemir mesajında, “14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan, ortaya koyduğu hizmetlerle Türkiye’ye çağ atlatan Türkiye’nin partisi, AK Parti’nin 24. kuruluş yılı kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Partinin 24 yıllık serüvenini “birliğin, kardeşliğin ve Türkiye sevdasının hikâyesi” olarak tanımlayan Aldemir, “İlk günkü aşkla, heyecanla, azimle ve inançla hizmet etme sorumluluğuyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye siyasetinde ezberleri bozduğunu ifade eden Aldemir, “Milletin iradesini esas alarak vesayet odaklarını ortadan kaldırdık. Eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye, ulaşımdan turizme kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attık. Ülkede ve bölgede güven ile istikrarın sembolü olduk” diye konuştu.

Mesajının sonunda, partinin kuruluşundan bugüne görev alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Aldemir, vefat eden dava arkadaşlarına da Allah’tan rahmet diledi.