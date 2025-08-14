Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi, tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) bulunan hastaların tüm branşlarda ek ücret ödemeden muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden yararlanmaya devam ettiğini duyurdu.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, özel hastanelerde tedavi olmak isteyen ancak yüksek muayene ve tedavi ücretlerinden çekinen vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Hastane Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Engin Şahin, hasta odaklı hizmet anlayışını sürdürdüklerini belirterek, "Tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan vatandaşlarımız, hastanemizde tüm branşlarda muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden ek ücret ödemeden yararlanabiliyor. Üstelik bu imkan tüm branşlarımızda geçerli" dedi.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının son yıllarda büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şahin, "Bu uygulama, vatandaşlarımızın özel sağlık hizmetlerine daha ekonomik şartlarda erişimini sağlıyor. Böylece hastalar, sürpriz maliyetlerle karşılaşmadan güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Bu hem hasta memnuniyetini artırıyor hem de sağlık sistemine olan güveni pekiştiriyor" diye konuştu.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kardiyoloji, ortopedi, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, çocuk sağlığı ve kulak burun boğaz gibi birçok branşta geçerli olduğu belirtildi.