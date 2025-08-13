Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu işvereninin sunduğu ilk teklifi “yetersiz” bulduklarını belirterek, kamu çalışanlarını basın açıklamasına davet etti.

Yıldız, kamu çalışanlarının beklentilerinin tekliflere yansımadığını, geçmiş kayıpların telafi edilmediğini ve gelecekteki kaygıların giderilmediğini vurgulayarak, “Umudu değil hayal kırıklığını artıran bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz” dedi.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , “Adil Zam, İnsanca Yaşam – Yetersiz Teklife Hayır” sloganıyla ı 13 Ağustos Çarşamba günü saat 17.15’te Mersin Defterdarlığı önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasınatüm kamu çalışanlarını katılarak hak mücadelesine destek vermeye çağırdı.