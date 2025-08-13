Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi, kırsalda yaşamı destekleyerek köyden kente göçün önüne geçiyor. 300 üreticiye sağlanan 7 bin 500 küçükbaş hayvan ve 1200 ton yem desteği, bölgede küçükbaş hayvancılığın yeniden canlanmasını ve ailelerin toprağında tutunmasını sağladığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesinin, tarım ve hayvancılık destekleri ile kırsalda yaşamı desteklemeye ve kırsaldan kente göçün önüne geçmek için çalışmalar yapmaya devam ettiği bildirildi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projesi sayesinde, birçok üretici artık doğduğu topraklarda geçimini sağlayabildiğine dikkat çekildi. Kırsalda hayvancılığı desteklemek ve küçük üreticiyi kalkındırmak amacıyla başlatılan proje, 2025 yılı itibariyle 6. yılına girdi. Anamur’dan Tarsus’a, Silifke’den Çamlıyayla’ya kadar 13 ilçede uygulanan projede bugüne kadar 300 yetiştiriciye toplam 7 bin 500 küçükbaş hayvan ve 1200 ton yem desteği sağlandı.

Proje ile tarımsal kalkınmanın önü açılıyor

Proje ile ilk kez küçükbaş hayvan desteği alan üreticilerden, 3 yıl boyunca hiçbir geri ödeme istenmiyor. Her yıl 60 yeni yetiştiriciye 24 dişi ve 1 erkek koyun ya da keçi verilirken, ilk yıl yem desteği de belediye tarafından karşılanıyor. 3. yıldan itibaren ise doğan yavrular damızlık çağına ulaştığında, kademeli olarak geri ödemeye başlanıyor. Geçtiğimiz 5 yıl içinde dağıtılan hayvanlardan toplamda 11 bin 728 baş doğum gerçekleşti. Bu durum ise projenin hem sürdürülebilirliğini hem de bölgede küçükbaş hayvancılığın yeniden canlandığını gözler önüne serdi.

Projenin temel hedefleri arasında düşük gelirli aileleri desteklemek, göçü önlemek ve yerli üreticiden damızlık hayvan temin ederek ekonomiyi desteklemek yer alıyor. Aynı zamanda, projeye dahil olan üreticilerin 1 yıllık aşı hizmetleri de Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor. ‘İnsanlar doğdukları yerde doyabilsin’ anlayışıyla yola çıkan proje, sadece bir tarımsal kalkınma hamlesi değil, aynı zamanda kırsalın yeniden canlanması, ailelerin toprağında tutunabilmesi için umut dolu bir adım oluyor.

"Proje kapsamında 5 yıl içinde 300 yetiştiriciye ulaştık"

Mersin Büyükşehir Belediyesinde Ziraat Mühendisi olarak görev alan Duran Ömer Kaleli, proje hakkında bilgi verdi. Kaleli, "Bu yıl itibariyle ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim’ projemizle bu sene 300 kişiye ulaşmış olduk. Üreticilerimize, yıllık 4 ton yem, aşı ve sağlık hizmetleri olmak üzere 24 dişi 1 erkek küçükbaş hayvan veriyoruz" dedi.

Projenin artık kendi kendini sürdürebilecek seviyeye geldiğini sözlerine ekleyerek konuşmasını sürdüren Kaleli, "Son yıllarda, üreticiye verdiğimiz hayvanlara ücret ödemiyoruz. Hayvanları, dağıttığımız insanlardan tekrar toplayarak onları 2. bir üreticiye veriyoruz. Bizim verdiğimiz hizmetler kırsal kalkınmaya destek sağlıyor. Öncelikle üretici kadınlarımız olmak üzere, 15-20 hayvanı olup artırmak isteyen üreticilerimize bizim de desteğimizle hayvan sayılarını artırıp; kendi sürülerini elde etme imkanı sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.