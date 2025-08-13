Mersin Büyükşehir Belediyesi, MERCEK merkezlerinde tamamen ücretsiz yabancı dil kurslarıyla hem dil öğrenmek isteyenlerin cebini koruyor hem de kursiyerlere pratik konuşma imkanı sunuyor. Almanca başta olmak üzere kurslara talep her geçen gün artıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimin herkes için ulaşılabilir olması gerektiği inancıyla her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarını gözetiyor, onların gelişimini destekliyor ve fırsat eşitliği sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, gerek mesleki gerekse kişisel gelişim odaklı eğitimlerle kentte sosyal kalkınmayı güçlendiriyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde düzenlenen ‘Yabancı Dil Kursları’, her geçen gün daha fazla vatandaşın ilgisini çekiyor.

Kursiyerler, ücretsiz kurs sayesinde hem yabancı dil öğreniyor hem de özgüven kazanıyor

Gençlerden yetişkinlere kadar geniş bir kitleye hitap eden kurslar sadece teorik eğitimle sınırlı kalmayıp, pratik konuşma fırsatları da sunarak dili etkin şekilde kullanma imkanı sağlıyor. Bu kapsamda MERCEK bünyesinde açılan Almanca kursları, haftanın 4 günü sabah 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleşiyor. 25 kişilik sınıflarda verilen eğitimlerde, her 2 ayda bir sınıflar yenilenerek farklı gruplarla devam ediliyor. Toplam 120 saat süren eğitimlerle kursiyerler hem dil öğreniyor hem de özgüven kazanıyor.

"Almanca kursu, en çok talep gören yabancı dil kurslarımızdan bir tanesi"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursiyerlerin yabancı dil tercih etme nedenlerine değinerek, "Almanca kursu, en çok talep gören yabancı dil kurslarımızdan bir tanesi. Açıldığımızdan bu yana toplamda 25 A1 Almanca kursu, 4 A2 Almanca kursu verdik. Kursiyerler burada sadece dil öğrenmekle kalmıyor, sosyal ve kültürel alanda da kendilerine bir beceri katıyorlar" dedi.

Almanca kursunun yanı sıra, kursiyerlerin konuşarak öğrenmelerini hızlandırma adına yine Yenişehir MERCEK’te yer alan ‘Hello Mersin’den de bahseden Maya, "A1 seviyesi kursunda basit düzey eğitim veriliyor. Okuma, yazma, dinleme eğitimleri veriliyor. Kısa zaman içerisinde kursiyerler kendilerini daha ileri atmak istiyorlar. Bu kapsamda ‘Hello Mersin’ yabancı dil kulübümüzde, Almanca konuşma kurslarımız da oluyor. İsteyen kursiyerlerimiz, konuşma kulübünde de kendilerini geliştirebiliyorlar" diye konuştu.

"Kurs merkezlerimizde en kaliteli eğitimi vermeye çalışıyoruz"

Yenişehir MERCEK Yabancı Diller Kursunda Almanca Öğretmeni olarak görev alan Taner Tohumcuer, 25 kişilik sınıflarda 2 ayda bir grup değiştirerek daha fazla öğrenciye ulaştıklarını belirterek, "A1, A2 ve B1 seviyelerinde ücretsiz Almanca kursu veriyoruz. A1 seviyesi günlük konuşma, A2 seviyesi de kişilerin mesleklerini icra etmeleri için yeterli oluyor. B1 ve yukarısı da daha üst seviye bir konuşma dili seviyesi oluyor" dedi. Başvuru yapan kursiyerlerin, çeşitli nedenlerle yurt dışına çıkmak için dil öğrenmek istediğini söyleyen Tohumcuer, "Kurslarımıza müracaat edenler, genelde yurt dışına çıkma planı olan kişiler oluyor. Kursiyerlerimizin yabancı dil öğrenebilmeleri için elimizden geleni yapıyor ve kaliteli bir eğitim vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.