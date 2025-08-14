Muğla’nın Ula ilçesinde, Ula Kaymakamlığı himayelerinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik çocuk şenliği düzenlendi. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Uluslararası Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 100 kursiyer, hem sportif hem de sosyal faaliyetlerle dolu bir gün geçirdi.

Şenlik kapsamında survivor parkuru, yüz boyama, resim çalışmaları gibi renkli etkinliklerin yanı sıra ayak tenisi, koşu gibi mini sportif yarışlar da yapıldı. Çocuklar, gün boyu hem eğlendi hem de sosyal etkileşim fırsatı buldu. Etkinlik boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı yapıldı. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, "Bugün, yaz boyu devam eden Kur’an kursumuzun bitişini eğlenceli bir faaliyetle taçlandırmak istedik. Yaklaşık 100 kadar çocuğumuzla hem sosyal hem sportif etkinlikler gerçekleştirdik. Antrenörlerimiz ve Uluslararası Gençlik Merkezi’ndeki gençlik liderlerimizle beraber çocuklarımızın hem kaynaşmasını hem de okul öncesi streslerini atmalarını sağladık. Bu kapsamda bize desteklerini esirgemeyen Ula Kaymakamımız Mehmet Rıdvan Doğan’a ve İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş’a teşekkür ederiz" diye konuştu.